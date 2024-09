Bereits Mitte der achtziger Jahre schwappte der HipHop aus der New Yorker Bronx nach Ostdeutschland. Zwischen Ostsee und Erzgebirge entstand damals eine eigene Subkultur. Auch in Dessau-Roßlau gab und gibt es HipHop. Dort bemüht man sich seit einiger Zeit, dass "ostdeutscher HipHop" in die Liste des Immateriellen Kulturerbe aufgenommen wird (ja, genau wie das Klöppeln!). Zum Auftakt der Kampagne dazu findet am Wochenende eine zweitägige Veranstaltung statt. Mit Workshop, Filmvorführung, Vorträgen, Podiumsdiskussion und natürlich Party.

Zur kurzen Einstimmung empfehle ich den Titel "HipHop in der DDR" von der früheren Leipziger HipHop-Band B.Side The Norm (gibt’s auf YouTube). Für eine längere Kontaktaufnahme gibt es die MDR-Doku "Back in the days – Hip Hop und die DDR" (auch auf YouTube) oder das neue MDR-Feature "Elbtal-Bronx: Breaken, Platten und Graffitti – HipHop-History in Dresden". Und wenn Ihnen dann immer noch kühl sein sollte wegen des herbstlichen Wetters – es gilt: Tanzen ist die wärmste Jacke! Es muss ja nicht gleich Breakdance sein – für Musik ist an diesem Wochenende in Dessau jedenfalls gesorgt.