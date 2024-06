Bei Sonnenschein fühlt sich ja meistens alles etwas leichter und beschwingter an. In dieser Woche zeigt sich der Frühsommer zwar eher von seiner zurückhaltenden Seite, und am Wochenende soll das ähnlich bleiben, aber diese Kulturtipps bescheren Ihnen sicher dennoch ein beschwingtes Frühsommer-Wochenende. Dieses Mal mit dabei: Sommertheater im Kloster, ein Tanzfestival in der ganzen Stadt und Gundermanns Lieder live.