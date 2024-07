Mit einem Klick direkt zu den besten Filmen in der Mediathek – unsere Tipps können Sie auch regelmäßig in Ihr Postfach bekommen: Hier anmelden und diesen Artikel kostenfrei als Newsletter erhalten.

Egal, ob im öffentlichen politischen Diskurs, im Freund*innenkreis oder am heimischen Küchentisch: Kaum ein Thema scheint gerade so dermaßen zu polarisieren wie der Nahostkonflikt.

Weltweit eskalieren die Proteste gegen Israel: Studierende sprechen dem Land das Existenzrecht ab, Kulturschaffende beklagen auf großen Bühnen einen vermeintlichen Genozid in Gaza. Teile der Gesellschaft scheinen gespalten in Pro-Israel und Pro-Gaza – ein Mittelding scheint es nicht zu geben. Und immer öfter sind es Anhänger linker Ideen, die plötzlich Seite an Seite auch mit offenen Antisemiten und Hamas-Anhängern auf "israelkritische" Demos gehen.



Viele Jüdinnen und Juden in Deutschland fühlen sich indes nicht mehr sicher, unter anderem auch, weil die Terrororganisation Hamas auf Demonstrationen als Widerstandsgruppe verharmlost wird. Der Student Lahav Shapira ist einer von ihnen, er wurde vor einiger Zeit in Berlin brutal zusammengeschlagen. Das Magazin "Kontraste" stellt deshalb die große Frage: Wo hört Israelkritik auf und wo fängt Antisemitismus an?