Im Kurort Bad Kösen lässt sich Erholung mit Kultur verbinden. Von Mai bis Oktober kann am Denkmal des Gradierwerks Bad Kösen auch heute noch gesunde salzhaltige Luft bei einer Freiluftinhalation genossen werden. Anschließend bietet sich eine Wanderung an. Die Möglichkeiten sind vielseitig: Vom Geopfad bis zum Saale-Wein-Wanderweg mit Blick auf die Rudelsburg oder Burg Saaleck, samt ihrer schönen Saalebrücke, lässt sich in und um Bad Kösen Einiges entdecken.

Die Rudelsburg bei Bad Kösen, die herrliche Ausblicke bietet. Bildrechte: IMAGO

Auch Theater: Das Landesweingut Kloster Pforta verwandelt den Weinguts-Hof am 17. Juli zu einer Bühne und lädt zu einem "bebilderten Theaterkonzert" ein. Geboten wird ein Märchen für Erwachsene – "Der gestreife Kater und die Schwalbe Sinha".



Für Familien bietet sich in Bad Kösen außerdem das Käthe-Kruse-Puppenmuseum im Romanischen Haus an. Es widmet sich dem Schaffen der weltbekannten Puppengestalterin, die zwischen 1912 und 1950 in Bad Kösen lebte und arbeitete und ihre Karriere als Unternehmerin begann. Neben Puppen sind auch zahlreiche Plüschtiere ausgestellt, die Sie vielleicht auch im eigenen Kinderzimmer hatten. Hier wird jeder Gast zum Kind.

Mehr Informationen Theater im Weingut

am 17. Juli 2021, 19 bis 21 Uhr



Anschrift:

Landesweingut Kloster Pforta

Saalberge 73

06628 Naumburg

OT Bad Kösen



Käthe-Kruse Puppenmuseum

Romanisches Haus, Bad Kösen



Öffnungszeiten:

November – März: Dienstag bis Sonntag, 10 – 16 Uhr

April – Oktober: Dienstag bis Sonntag, 10 – 17 Uhr

Freyburg ist vor allem als Jahn-, Wein- und Sektstadt bekannt und auch für das 1090 erbaute Schloss Neuenburg, das über der Stadt trohnt. Hoch zum Schloss führen zahlreiche Wanderwege, vorbei an Mohnblumen und Weinbergen. Oben angekommen, bietet sich ein traumhafter Blick ins Tal und auf die Unstrut. Im Burgmuseum können Besucherinnen und Besucher die Geschichte von Schloss Neuenburg kennenlernen. Auch ein Wein- sowie Uhrenmuseum sind auf dem Gelände. Der Bergfried "Dicker Wilhelm" kann aktuell nur von außen besichtigt werden, aber auch das lohnt.

Das Schloss Neuenburg ist das Wahrzeichen von Freyburg. Bildrechte: Oliver Hauswald/MDR

Mehr Informationen Schloss Neuenburg

Schloss 1

06632 Freyburg (Unstrut)



Besuch und Öffnungszeiten:

Tickets müssen vorab online besorgt werden. Der Zutritt zu den Museen ist nur innerhalb eines Zeitfensters möglich.



Montag und Dienstag: geschlossen

Mittwoch bis Sonntag (und Feiertage):

10 - 12 Uhr / 13 - 15 Uhr / 16 - 18 Uhr

In der Stadt Naumburg führt kein Weg am Naumburger Dom vorbei, der zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Im Dom gibt es unter anderem die Stifterfiguren "Ekkehard und Uta" zu bestaunen und die Arbeiten des Leipziger Malers Neo Rauch, der für die Elisabeth-Kapelle des Doms drei Glasfenster gestaltete.



Auch Theaterfans kommen in Naumburg auf ihre Kosten. Denn das Theater Naumburg zeigt die Open-Air-Produktion "Elling". Spielort des Sommertheaters ist das Marientor in Naumburg. Das Stück basiert auf dem Roman "Blutsbrüder" von Ingvar Ambjørnsen. Zwei Freunde, Elling und Kjell Barne, werden in der Geschichte aus der Psychiatrie entlassen und müssen lernen, sich wieder in der modernen Welt zurechtzufinden.

Für ein wenig DDR-Nostalgie können sie dann noch bei einer Fahrt mit der "Wilden Zicke", der DDR-Straßenbahn, durch Naumburg bummeln.

Blick aus der Vogelperspektive auf den Naumburger Dom Bildrechte: Falko Matte