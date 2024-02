Musikalisch wird es in Erfurt: Hier können Sie eine Band entdecken, die noch als Newcomer gilt, was sich aber bald ändern könnte. Denn das Trio Meagre Martin macht kunstvolle Popmusik auf sehr hohem Level. Die drei US-amerikanischen Musiker, die mittlerweile in Berlin leben, mischen Lo-Fi und New Americana. Komplettiert wird das von der fulminanten Stimme von Sängerin Sarah Martin, die sich in den lyrischen Texten mit ihren Gefühlen zu ihrem Heimatland, persönlichen Traumata, Klimakatastrophe und Artensterben auseinandersetzt. Das Trio ist am Samstagabend live im Franz Mehlhose zu erleben.