Am wichtigsten ist es, wenn wir Menschen uns beim Miteinanderreden anschauen – und vor allem auch, wenn wir streiten. Manche können ihrem Gegenüber sogar in die Augen blicken, wenn sie lügen (auch eine Art Königsdisziplin).

Das Porträt in der Kunst versucht, etwas ganz Bestimmtes aus der oder dem Porträtierten herauszuarbeiten. Manchmal gelingt das so gut, dass man das Gemälde stundenlang anschauen könnte: Und das Bild blickt zurück. Doch – vor allem in der Zeit der Weimarer Republik – haben sich einige Klischees und Stereotype in die Porträtkunst geschlichen. Davon erzählt die Ausstellung "Sieh Dir die Menschen an!" im Museum Gunzenhauser, mit Bildern von zum Beispiel Otto Dix, George Grosz oder Jeanne Mammen. Vom damaligen Typisierungswahn ging es dann schnell zur Rassenideologie der Nationalsozialisten.