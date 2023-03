Schloss Lichtenwalde verwandelt sich am 11. April in den Osterferien in eine Seifenmanufaktur. Bei einem DIY-Workshop können Kinder und Familien alles über die Herstellung von Seifen lernen – bis zurück in die Zeit des Barock. Welche Rolle spielte das Waschen mit Seife früher? Warum verwendete man Fett und Asche für die Herstellung? Am Ende können die selbst produzierten Seifen mit nach Hause genommen werden, bunt und duftend sollen sie für Frühlingsstimmung sorgen.

Schloss Lichtenwalde wird in den Osterferien zur Seifenmanufaktur. Bildrechte: imago images / Rainer Weisflog