Spielerisch geht es auch in Luthers Elternhaus in Mansfeld zu, hier können mittelalterliche Spiele ausprobiert werden. Kinder können auch Schmuck aus Kupfer herstellen oder auf archäologische Spurensuche gehen. Der Workshop "Mit der Kamera unterwegs" in Luthers Sterbehaus in Eisleben richtet sich an Kinder und Jugendliche, die schon immer einen Spielfilm oder eine Dokumentation über interessante Persönlichkeiten drehen wollten. Hier erlernen sie alle Schritte der Filmproduktion – vom Drehbuch bis zur Nachbearbeitung. Außerdem können sich Interessierte in Wittenberg in einem 3-tägigen Kurs als Kindermuseumsführer*in ausbilden lassen.