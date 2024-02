Im Förderzentrum für Jugend und Umwelt "solaris" in Chemnitz gibt es über die Winterferien fast täglich schöne Angebote: Auf dem Programm stehen Keramik- und Nähkurse, außerdem wird Fasching gefeiert und in den Escape-Room oder zum Tagesausflug zur Fundora-Indoor-Erlebniswelt eingeladen - und zum Sport- und Spieletag ohne XBox oder Wii am 14. Februar. Einen Tag darauf geht es zur Waldschule am Kunnerstein nach Augustusburg, um gemeinsam mit den Experten des Sachsenforsts auf die "Spur der Tiere" zu gehen. Deswegen bleibt das "solaris" am 15. Februar ausnahmsweise geschlossen.