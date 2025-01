Machen Sie mit beim sogenannten Dry January, also dem trockenen Januar? Einen Monat bewusst auf Alkohol zu verzichten, ist nach den Feiertagen ein beliebter Neujahrsvorsatz – und ein sehr gesunder obendrein. Denn obwohl wir eigentlich alle wissen, dass Alkohol gesundheitsschädlich ist, gehört er doch oft dazu. Deutschland ist ein Hochkonsumland. Warum das so ist, dem ist das Team des BR-Rechercheformats "Dirty Little Secrets" nachgegangen. Die neue Staffel mit dem Titel "Warum wir immer weiter trinken" erzählt vom harten Kampf um die Deutungshoheit zwischen Wissenschaft und Alkohollobby.



In drei Folgen beleuchtet die Doku-Reihe Gesundheitsrisiken, wirft einen Blick auf die Alkoholindustrie und behandelt die These vom Kulturgut. Dafür hat das Recherche-Team unter anderem mit Wissenschaftlern, Politikern und Lobbyisten gesprochen, aber auch mit unterschiedlichen Frauen über ihr Trinkverhalten. Denn für sie ist der Konsum besonders riskant. Die Doku ist umfangreich recherchiert, arbeitet mit starken Bildern und wird dazu von Host Julia Schweinberger erfrischend präsentiert – zu sehen ist sie in der ARD Mediathek.