Kulturelle Ausflugsziele Wohin am Wochenende? Tipps für Dresden, Erfurt und Magdeburg

18. April 2024, 15:30 Uhr

Sie haben am Wochenende noch nichts vor? Das sind unsere Tipps: In Dresden können Sie sich beim Filmfest von kreativen Kurzfilmen aus aller Welt überraschen lassen, in Erfurt tauchen Sie in einer Ausstellung mit Fotos aus sieben Jahrzehnten in das Alltagsleben eines Thüringer Dorfes ein und in Sachsen-Anhalt führt Sie der Tag der Industriekultur an spektakuläre Orte wie Ferropolis in Gräfenhainichen oder das Schiffshebewerk in Magdeburg.