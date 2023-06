Kaum eine andere ehemalige Kraftwerklandschaft hat sich in ein derartiges renaturiertes Erholungsgebiet verwandelt wie das Lausitzer Seenland. Am südöstlichen Eckpunkt des künstlich angelegten Seengebiets, unweit von Görlitz, befindet sich der Berzdorfer See: Entstanden aus dem gefluteten Restloch eines ehemahligen Braunkohletagebaus, zählt der 960 Hektar große See heute zu den größten in ganz Sachsen.