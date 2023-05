Unterhalb der Altenburg verläuft der Unstrutradweg weiter am Ufer und ist auf diesem Abschnitt recht steil. Am anderen Ufer ist Schloss Vitzenburg zu sehen. Leider ist das Schloss nicht öffentlich zugänglich und dient nur als fernes Fotomotiv. Onlinebewertungen verraten, dass man hier mit vorheriger Anfrage und gegen Gebühr das Schloss als Lost Place doch besichtigen kann, das haben wir aber nicht getestet. Weiter bis nach Karsdorf ist der ausgebaute Radweg sehr gut zu befahren, danach folgt ein Abschnitt an einer wenig befahrenen Straße, allerdings ist das der einzige längere Straßenabschnitt mit Autoverkehr auf dieser Tour. In Burgscheidungen steht Schloss Burgscheidungen mit einem – so sagt man – wunderschönen Schlossgarten, der zu den Gartenträumen Sachsen-Anhalt gehört, doch leider sind weder Schloss noch Garten momentan für die Öffentlichkeit zu besichtigen.