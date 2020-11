Der Streit um das Alter der Himmelsscheibe von Nebra kann nun wohl zu den Akten gelegt werden. Einem österreichischen Forschungsteam zufolge datiert die Himmelsscheibe eindeutig aus der Bronzezeit. Zu Beginn der Eisenzeit war sie demnach schon lange vergraben. Ihre Forschungsarbeit wurde jetzt in der Fachzeitschrift "Archaeologia Austriaca" veröffentlicht.

Im September 2020 hatten die zwei Prähistoriker Rupert Gebhard und Rüdiger Krause in einem Aufsatz die bisherige Datierung der Himmelsscheibe angezweifelt. Ihren Ausführungen zufolge stamme die Scheibe nicht vom ermittelten Fundort, sondern sei als Einzelfund ohne Kontext in die Eisenzeit zu datieren - und damit in einen Zeitraum von nur wenigen Jahrhunderten vor und nach Christus.