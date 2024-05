Die ganze Woche beschäftigen wir unsere Gedanken, sagen zu ihnen: Mach dies, mach das. Aber am Wochenende dürfen Gedanken auch mal wie Wasser ziellos in einem Glas hin- und herschwappern, an der Glaswand zurückgleiten, sich fallenlassen. Dann sind sie am Montag wieder bereit. Quatsch, am Montag ist ja auch noch Pfingsten. Langes Wochenende, sei umarmt. Die Band Die Sterne singt: "Von allen Gedanken schätze ich doch am meisten die interessanten". Und: interessante Gedanken speichert unser Gehirn und verwandelt sie hoppedihopp in kostbare Erinnerungen. Die wollen wir, und deswegen gibt es jetzt interessante Tipps.