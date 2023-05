Einen Ausflug mit der ganzen Familie in das Experimentier-Museum Imaginata in Jena in Thüringen machen, im Deutschen Hygiene-Museum in Dresden die Neugier der Kinder auf Kunst, Umwelt oder Naturwissenschaft wecken oder gemeinsam den Jahrtausendturm im Magdeburger Elbauenpark erklimmen und dabei noch etwas lernen. Museum muss nicht alt und verstaubt sein, sondern kann aufregend, interaktiv und kindgerecht herkommen. Wir haben die spannendsten Museen für Kinder in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt herausgesucht: