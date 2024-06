Gothardus ist der Schutzheilige der Stadt, der jedes Jahr im Mai mit einem großen Fest geehrt wird. Dann wird auch die Wasserkunst in Gang gesetzt. Ende des 19. Jahrhunderts wurde die sehenswerte dreiteilige Brunnen-Anlage eingeweiht. Vom Schlossberg sprudelt das Wasser darin kunstvoll über die 100 Meter bis zum Hauptmarkt mit Blick auf das Rote Rathaus herab. Dabei gibt es gar keinen Fluss. Gespeist wurde die Wasserkunst durch einen Kanal, der das Wasser der Leina aus dem Thüringer Wald in die Stadt leitete – vor 650 Jahren eine technische Meisterleistung, um die mittelalterliche Stadt zu versorgen.



Von der Wasserkunst ist es nicht weit zum nächsten Freiluft-Highlight. Vorbei an Schloss Friedenstein und dem Herzoglichem Museum geht es in den Englischen Garten, einen der frühesten Landschaftsparks in Europa, angelegt 1769. Zwar ist er nicht besonders groß, dafür aber noch in der originalen Anlage erhalten, was sich auf dem historischen Rundweg vorbei etwa am Merkur-Tempel am Teich besonders gut erschließt.