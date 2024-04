"Für uns Gothaer war das immer etwas ganz Besonderes, dass die erste Friedensnobelpreisträgerin bei uns ihre letzte Ruhe gefunden hat", sagt Oberbürgermeister Knut Kreuch, erster Vorstandsvorsitzender der Kulturstiftung Gotha. 1843 wurde Bertha von Suttner in Prag geboren, sie starb – kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs – im Juni 1914 in Wien. Doch in ihrem Testament veranlasste sie, in Gotha beigesetzt zu werden.

Er ist zufrieden, dass Gotha somit das Gedenken an Bertha von Suttner würdig aufgefrischt hat. Denn die Gedanken und Lehre der Pazifistin sowie Friedensnobelpreisträgerin sind heute immer noch relevant. "Ich denke gerade jetzt in dieser Zeit – Krieg in der Ukraine, Krieg in Mali, Krieg in Afghanistan, ein schlimmer Krieg in Israel und ich könnte dann noch weitere Beispiele nennen – sind Bertha von Suttners letzte Worte: 'Die Waffen nieder!' wichtiger denn je", so Knut Kreuch.