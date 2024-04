Bildrechte: imago images/Everett Collection

Kulturelle Ausflugsziele Wohin am Wochenende? Tipps für Bad Schandau, Mühlhausen und Bernburg

11. April 2024, 15:30 Uhr

Sie haben am Wochenende noch nichts vor? Das sind unsere Tipps: Zum 250. Geburtstag von Caspar David Friedrich gibt es einen Wanderweg zu Orten in der Sächsischen Schweiz, die den Maler inspiriert haben. In Mühlhausen macht die Wanderausstellung "ToleranzRäume" Halt – mit einem buntem Rahmenprogramm. Und in Bernburg gibt es ungewohnte Töne: eine Lesung in Mundart mit Musik.