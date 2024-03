An Ostern ins Museum? Ja, warum eigentlich nicht. Bei gutem und schlechtem Wetter ein all-time-favorite in der Liste des gepflegten Zeitvertreibs. Und: Viele Museen haben auch an den Osterfeiertagen geöffnet. Das Museum der bildenden Künste (MdbK) in Leipzig zum Beispiel.



Seit mittlerweile zwei Jahren wurde im obersten Stock die Dauerausstellung "Bilderkosmos Leipzig" etabliert, die sich von Zeit zu Zeit wandelt und die Leipziger Schule von Max Beckmann über Henriette Grahnert bis Neo Rauch abbildet.