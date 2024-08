Innerhalb von nur zwei Wochen sind erst die Magdeburger Schauspielerin Susanne Bard und dann ihr Mann Michael Günther Bard, der ebenfalls Schauspieler und dazu Regisseur war, verstorben – und haben eine tiefe Lücke in der Theaterlandschaft, nicht nur der Elbestadt hinterlassen, wo sie jahrzehntelang gewirkt haben. Eine der vielen Leistungen von Susanne Bard war die Gründung der Sommertheaterreihe "Olvenstedt probiert’s", in der sie die Rolle der Beate Braune innehatte. Michael Günther Bard war dort als Achim Sommer zu sehen.



Nach eingehender Beratung haben sich die verbliebenen Macher von "Olvenstedt probiert's" dazu entschieden, die Reihe auch ohne das Ehepaar Bard fortzusetzen. Und so steht in den kommenden Tagen die 36. Auflage beziehungsweise der "36. Versuch" der Kultserie an, die diesmal unter dem Titel "Romulus, der Große" steht. Dabei wird sicherlich auch gebührend an Susanne und Michael Günther Bard erinnert.