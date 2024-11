Ein herrlich erfrischendes Buch in einem November, in dem Männer sich einbilden, "Your body, my choice" sagen zu können. Falls Sie sich noch nie Gedanken um die Unternehmerin Kathrin Glock gemacht haben, ist dieses Buch eine sehr gute Gelegenheit. Nein, es geht nicht allein um die Unternehmerin in der Waffenindustrie, sondern viel mehr darum, warum sie sich wohl keine Sorgen mehr darüber machen muss, ob ihr nächtlicher Heimweg dunkle Ecken beinhaltet. Eva Reisinger erschafft in ihrem Roman ein Matriarchat mitten in der österreichischen Provinz. Ein Dorf hat dort seine eigenen Gesetze und man fragt sich beim Lesen immer wieder: "So einfach ist es also? So könnte es laufen?" Und genau da liegt die Fallhöhe: In der Handlung aber auch in den eigenen Gedanken. Triggerwarnung: In diesem Buch sterben ausnahmsweise mal die Männer.