Vielen Dank nochmal, Martin Luther! Hätte der Reformator nicht vor 507 Jahren seine 95 Thesen an die Wittenberger Schlosskirche geschlagen (was mittlerweile unter Historikern umstritten ist), hätten viele von uns nicht ein XXL-Wochenende vor sich. Denn der Reformationstag zu Luthers Ehren fällt in diesem Jahr auf einen Donnerstag, sodass man mit einem Brückentag ruckzuck vier Tage am Stück frei hat. Das schreit nach einem Ausflug, beispielsweise als kleines Dankeschön an Luther an den Ort, der dem Theologen erklärtermaßen eine "Heimat" war. Und dieser Ort heißt nicht Wittenberg oder Eisleben! Und wir haben noch mehr Tipps: