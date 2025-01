Ein Wochenendbesuch reicht gar nicht aus, um die über 1.000-jährige Geschichte des Doms zu überblicken. Allein die Geschichte seines Domschatzes würde eine ganze Krimireihe füllen, wie dieser Film erzählt. Zum Beispiel kam bei einem Einbruch zu DDR-Zeiten kostbarer Schmuck abhanden. An wichtigen Männern hingegen litt der Dom keinen Mangel. Bischof Thietmar, Orgelmeister Ladegast, Thilo von Trotha, die kaiserlichen Herren Heinrich und Otto und auch die Brüder Grimm haben Spuren hinterlassen: Jakob Grimm wählte die Merseburger Zaubersprüche zum Thema seines Antrittsvortrags der Berliner Akademie der Wissenschaften am 3. Februar 1842. Diese Zaubersprüche sind die einzigen in Deutschland erhaltenen heidnischen Beschwörungsformeln! Zu sehen – tadaa – im Merseburger Dom. Vielleicht buchen Sie am besten gleich eine Führung.