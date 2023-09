Sachsen-Anhalt entdecken Rundfunkmuseum, Stadtrundgang und mehr: Spannende Ausflugsziele in Staßfurt

Vor 100 Jahren wurde in Deutschland die erste Sendung über den Rundfunk ausgestrahlt, gleichzeitig begann in Staßfurt in Sachsen-Anhalt auch die Geschichte der dort ansässigen Rundfunkwerke. Ein kleines Museum gibt in der Stadt im Salzlandkreis Einblick in die langjährige Geschichte des Rundfunks und des Werks. Doch auch an anderen Orten in der Stadt kann man sich auf Zeitreise begeben. Das sind unsere Tipps für einen Ausflug nach Staßfurt.