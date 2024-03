Bildrechte: IMAGO/Bihlmayerfotografie

Kulturelle Empfehlungen Ostern in Thüringen: Elf Tipps für Ausflüge – von Osterspaziergang bis Ritterspektakel

27. März 2024, 11:45 Uhr

In den Osterferien und am Osterwochenende gibt es für Familien in Thüringen viel zu entdecken: Osterbrunneneröffnung und Kutschfahrten in Greiz, ein Ostereiermarkt in Gotha, Ritter und Drachen auf der Niederburg Kranichfeld, auf Pferden um die Leuchtenburg reiten, mit der Prinzessin durch das Schloss Elisabethenburg oder Ostereiergrabung im Museum in Weimar. Hier ist für Groß und Klein etwas dabei. Das sind unsere 11 Tipps, inklusive aller wichtigen Service-Informationen.