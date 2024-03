Thüringer Gastgeber bieten herzhafte und süße Spezialitäten auf dem Marktplatz an. Sie sorgen für das leibliche Wohl. Auch entlang der Strecke wird es einige Versorgungspunkte geben.

Außerdem wird es anlässlich des MDR THÜRINGEN-Osterspaziergangs am 31. März 2024 in Apolda einen zusätzlichen verkaufsoffenen Sonntag geben. Die Läden und Cafés sollten also ebenfalls geöffnet haben.