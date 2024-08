Bildrechte: E. Schön

Kulturelle Ausflugsziele Wohin am Wochenende? Tipps für Magdeburg, Radeberg und Tiefthal

Hauptinhalt

22. August 2024, 15:30 Uhr

Wann haben Sie sich zuletzt mit Ihrem Nachbarn oder Ihrer Nachbarin unterhalten? Also ein längeres Gespräch geführt und nicht nur einen guten Tag gewünscht? Unsere Tipps für das Wochenende drehen sich dieses Mal um das Thema Nachbarschaft. In Radeberg können Sie die Sonderaustellung "Günter Starke – Vertraute Nachbarschaft" mit Fotografien erleben, in Magdeburg zu Swing tanzen, in Tiefthal bei Erfurt gibt es Kunst in heimischen Gärten zu bewundern und Seehausen lädt zu einem Stadtbummel der anderen Art ein.