Am Ringheiligtum Pömmelte in Sachsen-Anhalt steht Besucherinnen und Besuchern ein neues Informationszentrum zur Verfügung. Das Lehmhaus wurde am Freitag offiziell eingeweiht und wird mit einer Festwoche eröffnet, wie der Salzlandkreis in Bernburg mitteilte. Bis zum 14. Mai seien unter anderem Mondscheinführungen und Konzerte geplant.