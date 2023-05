Das Schlossmuseum Burg Giebichenstein und der Leipziger Turm bieten jedes Jahr Führungen in deutscher Gebärdensprache an. Die Sonntagsführung auf der Burg Giebichenstein widmet sich dem Thema "Mächtige, Mutige und Romantiker" und gibt den Besucherinnen und Besuchern einen Einblick in die Geschichte und Kultur der Burg. Es wird empfohlen, sich vorab für die Führung anzumelden.



Die Führung am Leipziger Turm "Ein Turm hält Wacht" führt die Besucherinnen und Besucher zurück in eine Zeit, als der Leipziger Turm noch als Wachturm diente. Dabei wird auch die Arbeit mittelalterlicher Handwerker thematisiert.