Seit 2004 zieht die stille Biedermeierzeit am 3. Adventswochenende in Werben ein und mit ihr viele Händler, Handwerker und Marktfrauen in Biedermeierkostümen. Der Biedermeier-Christmarkt zählt zu den schönsten und ungewöhnlichsten Märkten der Region. Dazu trägt auch das vielfältige Programm mit Musik- und Theaterdarbietungen bei. An den Eingängen stehen Werbens Nachtwächter, bewehrt mit Laterne, Horn und Hellebarde, und erbitten Spenden in die Geldkisten. Diese sollen helfen, die wertvolle, aber gefährdete historische Bausubstanz der kleinen Stadt an der Elbe zu erhalten, für die sich der gemeinnützige Verein starkmacht.