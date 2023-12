Nach dem Motto "Nach dem Weihnachtsmarkt ist vor dem Wintermarkt" öffnen in Halle, Dessau und Wernigerode die Wintermärkte . Glühweintrinken und bei winterlichen Temperaturen Beisammensein kann man in den Städten noch bis Anfang Januar.

Neben den Wintermärkten gibt es ein vielfältiges Winter-Programm im ganzen Land. So wurde die Magdeburger Lichterwelt in diesem Jahr am 27. November 2023 eröffnet und leuchtet noch bis zum 2. Februar 2024. Nach Angaben der Betreiber ist die Lichterwelt mit mehr als einer Million LEDs "die umfangreichste Weihnachts- und Winterbeleuchtung in Mitteldeutschland." Neben der Magdeburger Lichterwelt gibt es in diesem Jahr auch noch bis in den Februar die Lichterwelten im Bergzoo Halle.