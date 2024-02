Bildrechte: imago images / Cavan Images

Empfehlungen Winterferien in und um Magdeburg: Acht Tipps für neugierige Kinder

Hauptinhalt

02. Februar 2024, 15:56 Uhr

Vom 5. bis zum 10. Februar 2024 können Kinder in Sachsen-Anhalt in den Winterferien jede Menge Abenteuer erleben. Wie wäre es zum Beispiel mit dem Basteln von Vogelhäusern in Magdeburg, einer Führung mit Taschenlampen durch die Tropfsteinhöhlen im Harz, der Suche nach dem Schlossgespenst in Wernigerode oder einem Besuch der alten Römer in Stendal? Hier ist eine Auswahl an Tipps für die Ferien mit den wichtigsten Informationen zu Terminen, Adressen und Barrierefreiheit.