Schloss Blankenburg

Großes Schloß 1

38889 Blankenburg (Harz)



Öffnungszeiten:

In den Monaten Januar und Februar ist das Schloss geschlossen.

März bis Dezember: Dienstag bis Sonntag von 10 bis 16 Uhr



Die Führungen finden immer am Samstag jeweils 14 Uhr und 15 Uhr, am Mittwoch um 14:30 Uhr und zu besonderen Anlässen statt. Die Führung dauert ca. eine Stunde.



Mehr Informationen finden sich auf der Website.



Anfahrt:

Mit dem Auto:

Autobahn A36 (die ehemalige B6n) und die Bundesstraßen B27 und B81. Auf der A36 Abfahrt Blankenburg-Zentrum oder Blankenburg-Ost. Mit dem Auto erreichen Sie das Schloss über die Zufahrt vom Schieferberg und Herzogsweg. Die Anfahrt über den Vogelherd ist auch möglich. Kostenlose Parkplätze stehen in begrenzter Anzahl direkt am Schloss zur Verfügung.



Anreise auch zu Fuß, oder per Fahrrad, Bus und Bahn möglich.