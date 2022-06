Ob mit der Seilbahn zum Hexentanzplatz oder mit dem Sessellift zur Roßtrappe – die Talfahrt in rund 250 Metern Höhe ist besonders für Familien ein Erlebnis. Wer hier die Kamera zückt, kann außerdem eine atemberaubende Aussicht einfangen. Tipp von Naturfotograf Michael Lumme: um Fotos eine stärkere Wirkung zu verleihen, helfen Hingucker wie Felsnadeln, die das Auge lenken. Eine Fahrt mit den Seilbahnen Thale eignet sich gut für Panoramafotos. Bildrechte: MDR/Michael Rosebrock

Mehr Informationen Sessellift Roßtrappe

Rosstrappe 1

06502 Thale



Kabinenbahn Hexentanzplatz

Parkstraße 1

06502 Thale



Öffnungszeiten:

Täglich von 9:30 Uhr bis 18 Uhr

Die Teufelsmauer war schon Kulisse für eine Reihe an beliebten DEFA-Filmen – kein Wunder, dass die spektakulären Sandstein-Felsformationen auch bei Fotografinnen und Fotografen ein beliebtes Motiv sind. Die Teufelsmauer erstreckt sich von Ballenstedt bis Blankenburg über 20 Kilometer durch den Harz. Als Halt zum Fotografieren eignet sich besonders Weddersleben bei Thale: Wer ein ganz besonderes Foto am Königstein schießen will, sollte die Teufelsmauer abends aufsuchen, wenn die blaue Stunde schlägt oder nachts, wenns die Milchstraße zu sehen ist. Die Teufelsmauer zu fotografieren, bietet sich vor allem morgens und abends bei besonderen Lichtverhältnissen an. Bildrechte: dpa

Mehr Informationen Die Teufelsmauer Weddersleben bzw. Königstein lässt sich über verschiedene Wanderrouten erreichen, z.B. ab dem Hexentanzplatz, Stecklenberg oder Bad Suderode.



Vom Wanderparkplatz, der sich neben der Bodebrücke Richtung Weddersleben an der Umgehungsstraße Neinstedt befindet, sind es nur 300 Meter zur Teufelsmauer.

Im Harz gibt es viele Wasserfälle – bei Thale eignet sich besonders der idyllische Königshütter Wasserfall gut zum Fotografieren. Das Wasser in dem ehemaligen Steinbruch stürzt hier über einen Felsprung rund 15 Meter in die Tiefe und mündet in die Kalte Bode – vor allem nach regenreichen Tagen ist der Wasserfall in Königshütte einen Ausflug mit Kamera wert. Um Fotos mit "Schleier-Effekt" zu erzeugen, sollte die Belichtungszeit mehrere Sekunden dauern. Tipp: Auch viele Handykameras bieten inzwischen eine Funktion zur Langzeitbelichtung an. Wasserfälle wie in Königshütte zu fotografieren, ist nur etwas für Geduldige. Bildrechte: dpa

Mehr Informationen Der Königshütter Wasserfall befindet sich nahe der Bundesstraße 27 im Ortsteil Rothehütte unweit der Eisenbahnbrücke der Rübelandbahn.

Wer durch das Bodetal wandert, kommt an dieser Brücke nicht vorbei: der Jungfernbrücke. Diese liegt auf dem Bodeweg von Thale nach Treseburg und befindet sich direkt neben einem Gasthaus. Die romantische Steinbrücke ist ein beliebtes Fotomotiv auf Instagram – doch wie schafft man es, ein solch populäres Motiv neu zu erzählen? Nicole Meinhold, die den Instagram-Account "Lichtmalerin" betreibt, empfiehlt: Neben dem richtigen Licht kommt es auf die Perspektive an. "Wie alles im Leben", so die Fotografin. Die Jungfernbrücke ist auf Instagram eines der beliebtesten Motive aus dem Harz. Bildrechte: MDR/Tom Gräbe

Mehr Informationen Die Jungfernbrücke befindet sich im Hirschgrund am Gasthaus Königsruhe. Diese ist ab Thale zu Fuß zu erreichen.



Der nächste Parkplatz befindet sich auf dem Großraumparkplatz an der Bode.



Öffnungszeiten Gasthaus:

April bis Oktober: 10 bis 20 Uhr







An der Rappbodetalsperre befindet sich eine Aussichtsplattform, die ein beeindruckendes Panorama über den Stausee bietet. Noch imposanter wird es auf der Hängebrücke, der weltweit längsten Hängebrücke ihrer Art: Auf dieser kann man in einer Höhe von 100 Metern über das Rappbodetal spazieren und fotografieren – sei es das Gebirgspanorama, das sich im Wasser spiegelt, oder Reflexionen auf der Wasseroberfläche bei Gegenlicht. Stehende Gewässer zu fotografieren ist eine Kunst für sich, bei der man viele Techniken ausprobieren kann. Die Hängebrücke an der Rappbodetalsperre bietet viele Möglichkeiten, ganz besondere Naturaufnahmen zu schießen. Bildrechte: Ralf Freyer

Mehr Informationen Titan-RT

Rappbodetalsperre an der L96

38889 Oberharz am Brocken



Öffnungszeiten:

täglich von 8 bis 21:30 Uhr



Ticketpreise:

Für Erwachsene 6 Euro

Für Kinder 4 Euro

Für Gruppen ab 20 Personen 5 Euro



Bei Anreise mit Bus und Bahn wird empfohlen, mit dem Zug bis Bahnhof

Wernigerode oder Blankenburg zu fahren. Im Anschluss ist die Weiterfahrt ausschließlich mit dem Bus möglich.



Alternativ befindet sich ein Parkplatz direkt am Tunnel der Rappbodetalsperre.

Einen malerischen Blick auf die Bode bietet Treseburg, ein Ortsteil von Thale. Dort befinden sich am Bodeufer eine Reihe von denkmalgeschützten Häusern und Hotels im französischen Baustil, die aus Steinen der Burgruine errichtet wurden und einen sagenumwobenen Eindruck vermitteln. Die märchenhafte Kulisse ist ein besonderes Fotomotiv – inmitten des Naturparks Harz. "Auf die Natur einlassen sollte man sich immer. Dann erlebt man eigentlich die schönsten Momente", sagt Fotograf Michael Lumme. Von Treseburg führen Wanderwege zur Roßtrappe und zum Hexentanzplatz – perfekt für eine Fototour durch den Harz. Bildrechte: Kurt Kuchinke / MDR

Mehr Informationen Treseburg liegt am Fernwanderweg Harzer-Hexen-Stieg.



Eine Anreise mit dem Auto ist über die B6 ab Quedlingburg sowie die B81 ab Blankenburg oder Hasselfelde möglich.

Bei Stecklenberg, einem Ortsteil der Harzstadt Thale, finden sich mit den mittelalterlichen Burgruinen Stecklenburg und Lauenburg gleich zwei ihrer Art. Das Schönste: Von der Stecklenburg zur Lauenburg sind es nur circa 25 Minuten zu Fuß. Auf dem Weg befindet sich eine verwunschene, in Stein gefasste Mineralquelle und die Aussichtsplattform "Wolfbergsblick" – ideal für eine Wander- und Fototour. Vor allem für Familien mit Kindern sind die Burgruinen ein schönes Ausflugsziel – und eine Kulisse für schöne Erinnerungsbilder. Rund um die Burgruine Stecklenburg befinden sich viele schöne Fotomotive wie eine Calciumquelle aus dem 19. Jahrhundert. Bildrechte: dpa