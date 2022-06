Am 1. September 1952 wurde der Grundstein für die Anlage gelegt. In der DDR hat man das Projekt als "Großbau des Sozialismus" bezeichnet, der nach sieben Jahren Bauzeit am 3. Oktober 1959 in Betrieb ging. Mit dem Bau wurde allerdings schon 1938 begonnen, doch die Wirren des Zweiten Weltkriegs zwangen die Bauherren 1942 zum Stopp.