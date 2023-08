Das Bodetal im Harz ist eines der spektakulärsten Täler des Harzes und bietet viele schöne Fotomotive: sei es der Blick vom Bach hinauf zu den beeindruckenden Felswänden oder das sich um Steine wirbelnde Wasser des Gebirgsflusses – ein Paradies für alle, die sich in Landschaftsfotografie versuchen wollen. "Der Harz ist so vielfältig und so vielseitig, dass das nie langweilig wird. Man kann jeden Tag raus und immer etwas Neues erleben", schwärmt Naturfotograf Michael Lumme aus Wernigerode. Das Bodetal im Harz bietet viele besondere Spots für Landschaftsfotografie. Bildrechte: imago images / Panthermedia

Mehr Informationen Der Weg zum Bodetal ist in Thale ausgeschildert.

Der Hexentanzplatz ist einer der berühmtesten Aussichtspunkte Deutschlands. Auf einem Granitfelsen in 450 Metern Höhe gelegen, ermöglicht der Hexentanzplatz eine atemberaubende Sicht auf die Harzstadt Thale und die gegenüberliegende Roßtrappe. Auch die Hexenskulpturen sind ein beliebtes Fotomotiv. Wichtig für das perfekte Foto: Auf dem Hintergrund sollten keine anderen Objekte oder Menschen zu sehen sein. "Das Bild muss eine Geschichte erzählen und eine klare Botschaft haben", empfiehlt außerdem Fotografin und Instagrammerin Nicole Meinhold. Beim Fotografieren von Skulpturen wie auf dem Hexentanzplatz sollte man darauf achten, dass keine anderen Objekte oder Personen im Hintergrund zu sehen sind. Bildrechte: MDR/Susann Häfke-Rook

Mehr Informationen Hexentanzplatz

06502 Thale



Am Hexentanzplatz befindet sich ein Parkplatz. Auch Wanderrouten oder die Seilbahn führen zum Gipfel.

Die Roßtrappe mit dem sagenumwobenen Hufabdruck bietet einen schönen Ausblick in und über das Bodetal – vor allem bei Sonnenuntergang bietet die Roßtrappe das perfekte Fotomotiv. Auch der Weg zur Roßtrappe hält Hingucker bereit: denn es geht vorbei an Felsformationen und knorrigen alten Bäumen mit vielen schönen Ausblicken ins Tal. Schöne Fotomotive gibt es hier überall – egal ob mit Spiegelreflexkamera oder Handy geschossen, sagt Instagrammerin Nicole Meinhold. Die Roßtrappe ist einer der beliebtesten Fotospots im Harz. Bildrechte: IMAGO / Schöning

Mehr Informationen Die Roßtrappe ist von Thale aus zu Fuß über den Präsidentenweg, mit dem Auto oder Sessellift zu erreichen.

Ob mit der Seilbahn zum Hexentanzplatz oder mit dem Sessellift zur Roßtrappe – die Talfahrt in rund 250 Metern Höhe ist besonders für Familien ein Erlebnis. Wer hier die Kamera zückt, kann außerdem eine atemberaubende Aussicht einfangen. Tipp von Naturfotograf Michael Lumme: um Fotos eine stärkere Wirkung zu verleihen, helfen Hingucker wie Felsnadeln, die das Auge lenken. Eine Fahrt mit den Seilbahnen Thale eignet sich gut für Panoramafotos. Bildrechte: MDR/Michael Rosebrock

Mehr Informationen Sessellift Roßtrappe

Rosstrappe 1

06502 Thale



Kabinenbahn Hexentanzplatz

Parkstraße 1

06502 Thale



Öffnungszeiten:

Täglich von 9:30 Uhr bis 18 Uhr

Die Teufelsmauer war schon Kulisse für eine Reihe an beliebten DEFA-Filmen – kein Wunder, dass die spektakulären Sandstein-Felsformationen auch bei Fotografinnen und Fotografen ein beliebtes Motiv sind. Die Teufelsmauer erstreckt sich von Ballenstedt bis Blankenburg über 20 Kilometer durch den Harz. Als Halt zum Fotografieren eignet sich besonders Weddersleben bei Thale: Wer ein ganz besonderes Foto am Königstein schießen will, sollte die Teufelsmauer abends aufsuchen, wenn die blaue Stunde schlägt oder nachts, wenn die Milchstraße zu sehen ist. Die Teufelsmauer zu fotografieren, bietet sich vor allem morgens und abends bei besonderen Lichtverhältnissen an. Bildrechte: dpa

Mehr Informationen Die Teufelsmauer Weddersleben bzw. Königstein lässt sich über verschiedene Wanderrouten erreichen, z.B. ab dem Hexentanzplatz, Stecklenberg oder Bad Suderode.



Vom Wanderparkplatz, der sich neben der Bodebrücke Richtung Weddersleben an der Umgehungsstraße Neinstedt befindet, sind es nur 300 Meter zur Teufelsmauer.

Im Harz gibt es viele Wasserfälle – bei Thale eignet sich besonders der idyllische Königshütter Wasserfall gut zum Fotografieren. Das Wasser in dem ehemaligen Steinbruch stürzt hier über einen Felsprung rund 15 Meter in die Tiefe und mündet in die Kalte Bode – vor allem nach regenreichen Tagen ist der Wasserfall in Königshütte einen Ausflug mit Kamera wert. Um Fotos mit "Schleier-Effekt" zu erzeugen, sollte die Belichtungszeit mehrere Sekunden dauern. Tipp: Auch viele Handykameras bieten inzwischen eine Funktion zur Langzeitbelichtung an. Wasserfälle wie in Königshütte zu fotografieren, ist nur etwas für Geduldige. Bildrechte: dpa

Mehr Informationen Der Königshütter Wasserfall befindet sich nahe der Bundesstraße 27 im Ortsteil Rothehütte unweit der Eisenbahnbrücke der Rübelandbahn.

Wer durch das Bodetal wandert, kommt an dieser Brücke nicht vorbei: der Jungfernbrücke. Diese liegt auf dem Bodeweg von Thale nach Treseburg und befindet sich direkt neben einem Gasthaus. Die romantische Steinbrücke ist ein beliebtes Fotomotiv auf Instagram – doch wie schafft man es, ein solch populäres Motiv neu zu erzählen? Nicole Meinhold, die den Instagram-Account "Lichtmalerin" betreibt, empfiehlt: Neben dem richtigen Licht kommt es auf die Perspektive an. "Wie alles im Leben", so die Fotografin. Die Jungfernbrücke ist auf Instagram eines der beliebtesten Motive aus dem Harz. Bildrechte: MDR/Tom Gräbe

Mehr Informationen Die Jungfernbrücke befindet sich im Hirschgrund am Gasthaus Königsruhe. Diese ist ab Thale zu Fuß zu erreichen.



Der nächste Parkplatz befindet sich auf dem Großraumparkplatz an der Bode.



Öffnungszeiten Gasthaus:

April bis Oktober: 10 bis 20 Uhr







An der Rappbodetalsperre befindet sich eine Aussichtsplattform, die ein beeindruckendes Panorama über den Stausee bietet. Noch imposanter wird es auf der Hängebrücke, der weltweit längsten Hängebrücke ihrer Art: Auf dieser kann man in einer Höhe von 100 Metern über das Rappbodetal spazieren und fotografieren – sei es das Gebirgspanorama, das sich im Wasser spiegelt, oder Reflexionen auf der Wasseroberfläche bei Gegenlicht. Stehende Gewässer zu fotografieren ist eine Kunst für sich, bei der man viele Techniken ausprobieren kann. Die Hängebrücke an der Rappbodetalsperre bietet viele Möglichkeiten, ganz besondere Naturaufnahmen zu schießen. Bildrechte: Ralf Freyer