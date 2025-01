Als ich letzte Woche auf den letzten Drücker die Rembrandt-Ausstellung im MdbK Leipzig besuchte, sah ich mich widersprüchlichen Kräften ausgesetzt. Während ich in die leuchtenden Bilder von Rembrandt schaute, ertönte immer wieder ein lautes, nerviges Määkmääk määkmääk. Das war das Geräusch der Alarmschranken vor den Kunstwerken, die dazu da waren, dass die Besucher*innen nicht zu nahe herantraten. Was sie aber doch machten. Und zwar ständig. In der Fülle ergab das eine Tonspur, die eher an Jahrmarkt erinnerte und nicht an eine Kunst-Ausstellung. Es war dann an mir, beide widersprüchlichen Eindrücke unter einen Hut zu bringen. Jetzt kommen höchst widersprüchliche Tipps für Ihr Wochenende.