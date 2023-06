Ausflugstipps Highlights der Architektur: Zehn besondere Bauwerke in Thüringen

Besondere Bauwerke, wie der Eiermannbau in Apolda, das Bauhaus-Musterhaus "Haus am Horn" in Weimar oder das KuK in Gera, laden zum Staunen ein. Wir haben eine Übersicht von zehn imposanten Bauwerken von Eisenach über Erfurt bis Gera zusammengestellt, die nicht nur am jährlichen Tag der Architektur am letzten Juni-Wochenende einen Ausflug wert sind.