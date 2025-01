In der vergangenen Woche ist David Lynch gestorben, ein Regisseur dessen Filme mich häufig fragend zurückließen. Damit bin ich nicht ganz allein: "Rätselhaftigkeit als Markenkern" schrieb "Der Spiegel" über ihn. Einen seiner Filme kann ich aber wärmstens empfehlen: "The Straight Story" erzählt die Geschichte eines Rentners, der 500 Kilometer auf einem Rasenmäher zurücklegt. Der gebrechliche, 73-jährige Alvin Straight aus Iowa will noch einmal seinen kranken Bruder in Wisconsin sehen und sich mit ihm versöhnen. Seine eigentümliche Reise ist eine Allegorie auf die große Reise des Lebens und das unausweichliche Ende – und vor allem ist sie ein Roadtrip in Schrittgeschwindigkeit.