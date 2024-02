Wenn Ihnen bei dem Namen Nana Mouskouri nur "Guten Morgen Sonnenschein" einfällt, kennen Sie nicht die ganze Wahrheit. Die Sängerin kommt nämlich vom Jazz und es gibt eine legendäre Platte von ihr, produziert mit Quincy Jones: "The Girl From Greece Sings" (1962). Diese Musik mit all ihrer soften Coolness ist der perfekte Soundtrack, um die Arbeitswoche zu verscheuchen.

Sie singt z. B. "What now my love", ein Song, den Gilbert Bécaud 1961 schrieb und den ich als Kind mit einer Schallplatte aus der Bibliothek lieben gelernt habe. Viele haben sich an diesem Lied versucht: Elvis Presley, Frank Sinatra, Shirley Bassey, Sonny und Cher, sogar Roy Black. Aber Mouskouris Version kommt sehr nahe an das Original "Et maintenant" heran. Wenn Sie also mit Nana Mouskouri durch sind, machen Sie gleich mit Gilbert Bécaud weiter (auf Youtube oder Spotify werden Sie fündig).