Inspirieren ließ sich die Bildhauerin für diesen mageren, aber auch stolzen Mann mit Schutzhelm und freiem Oberkörper von Darstellungen auf dem Lucas-Cranach-Altar in der Schneeberger St. Wolfgang-Kirche. Außerdem von Albrecht Dürers bekanntem Selbstbildnis im Pelzrock, auf dem er sich im Jahr 1500 in der damals typischen Christus-Pose porträtierte, und natürlich von Fotografien der Wismut-Bergarbeiter. Eines der Bilder hatte es ihr besonders angetan: darauf ein Kumpel mit schmalem, nacktem Oberkörper, dem man die harte Arbeit untertage ansah.

Was mich angerührt hat an dem Foto, war der bloße Mensch, die Verletzlichkeit des Menschen, der versucht, zu bestehen und da Hilfe erwartet, auch um Hilfe bittet aus einer Welt, die lichterfüllt ist.

Dafür ist ihm der Engel zur Seite gestellt, der oder in dem Fall die das Licht und damit Hoffnung bringt. Künftig soll dieses Figurenpaar für mehrere Orte im Erzgebirge modelliert werden, für Kirchen oder auch Andachtsräume. Über das Material ist die letzte Entscheidung noch nicht gefallen. Christina Doll denkt dabei an verschiedene Erze - Silber, Kobalt - oder auch Kaolin in Form von Porzellan. Und damit bewegt sie sich wiederum ganz in der Tradition des Erzgebirges, denn wie heißt es doch: Alles kommt vom Bergwerk her.