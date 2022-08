Was ist das, was diese sechs – Zweige sind es wahrscheinlich – machen? Es wirkt so als wollten sie einen Reigen tanzen und fassten sich dazu an ihren Wurzeln, als wären es Hände. Und etwas abseits ist noch ein weiterer, kleinerer Artgenosse, jedoch ausgeschlossen von allem, weshalb er auch traurig wirkt. Mitten im so genannten Buntsockenpark im erzgebirgischen Thalheim sind die mannshohen Bäume, die sich in der Bronzeskulptur "Include Me Out" gruppieren, ein Blickfang.