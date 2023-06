Womit wir beim Overkill wären. Der blieb im Kalten Krieg aus. Doch es wurde weiter aufgerüstet, und zunehmend in die Weiterentwicklung der Informationstechnik investiert: in Computer und das Internet. Gleichzeitig aber führten die mit dieser Technik verbundenen Risiken, auch oder gerade als sie längst im Alltag der Menschen angekommen war, zu einer zunehmend kritischen Haltung in der Bevölkerung: gegen Atomkraft, gegen Umweltzerstörung und auch gegen Kriege, wie den in Vietnam, der in der Schau umfassend thematisiert wird. Diese Kritik, das zeigen etwa die aktuell geführten Debatten um den Ukraine-Krieg, hält bis heute an.