Sabine Riemenschneider wurde 1973 in Wernigerode geboren. Im Jahr 2000 schloss sie ihr Studium an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle ab. Seitdem ist sie als freischaffende Grafikerin und Illustratorin tätig. Sie lebt und arbeitet in Wernigerode, wo sie das Atelier "Soso" in der Büchtingenstraße betreibt.