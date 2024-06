Der Reformator Thomas Müntzer wurde 1489 in Stolberg geboren. Im dortigen Museum Alte Münze kann man sich über sein Leben und Wirken informieren sowie mehr über die Auswirkungen der Reformation auf die Region erfahren. In der hauseigenen Münzwerkstatt werden außerdem das ganze Jahr über Feinsilbermedaillen geprägt, die an die sogenannte Fürstenpredigt erinnern sollen. In dieser prangerte Müntzer 1524 die Willkür der weltlichen und geistlichen Obrigkeit an. Interessierte können beim Schauprägen in dem Stolberger Museum den Münzgesellen bei ihrer Arbeit zusehen und im Anschluss ein Sammlerstück erwerben.

Bildrechte: picture alliance/Matthias Bein/dpa-Zentralbild/ZB