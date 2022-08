In einer Stadt wie Thalheim, die durch die Betriebsschließungen nach der politischen Wende mehr und mehr schrumpfte, liegen Themen wie Weggehen, Stagnation, Hierbleiben förmlich auf der Straße. Und so finden sie sich denn auch in vielen Werken in der Ausstellung wieder.

Die "Begehungen" wollten raus aus Chemnitz

"Begehungen" in Thalheim – das ist eine neue Facette des Festivals, das bisher in Chemnitz zu Hause war und sich jetzt Räume jenseits der Stadtgrenzen erschließt, als Teil der europäischen Kulturhauptstadtidee von Chemnitz 2025, wo das Umland der Stadt wesentlich mit einbezogen wird.

Demnach werden die "Begehungen" auch in den kommenden zwei Jahren in der Region Station machen, bis das Kunstfestival schließlich 2025, im Kulturhauptstadtjahr, nach Chemnitz zurückkehren wird. Bis dahin ist man bei den "Begehungen" auf die Unterstützung und das Engagement der Menschen in den Gastgeberorten angewiesen. Viele Tahlheimer haben das Festival-Team bei den Vorbereitungen unterstützt. Bildrechte: Johannes Richter

Auf die Thalheimer zumindest kann das Team zählen, nicht nur bei den Aufräumarbeiten im stillgelegten Bad haben viele mit angepackt. Zunehmend suchen aber auch Künstlerinnen und Künstler diese Art von Austausch und sie finden ihn bei den "Begehungen", wo sich Menschen unterschiedlichster Prägungen treffen.

Es gibt einen Trend unter Künstlerinnen und Künstlern, viel stärker mit ihrem Publikum zusammenzuarbeiten, und das spüren wir auch, deshalb haben wir auch sehr viel mehr Bewerbungen. Bei uns sind die Menschen da, man kann mit denen arbeiten und man kriegt eine sehr direkte Reaktion. Lars Neuenfeld, Organisationsteam "Begehungen"

Auf der riesigen Spielwiese mit den leeren Innen- und Außenbecken, den Rutschen, mit Sauna und Umkleideräumen können sich die Künstlerinnen und Künstler jedenfalls ausleben. Insgesamt werden 30 Arbeiten im Erzgebirgsbad gezeigt: Malerei, Skulpturen, Performances und Installationen. Die Schließung und mögliche Wiedereröffnung des Erzgebirgsbads wird in Thalheim emotional diskutiert. Bildrechte: Johannes Richter

Die Zukunft des Areals wird in Thalheim nach wie vor emotional diskutiert, daher bleibt abzuwarten, was damit passiert, wenn das Kunstfestival "Begehungen" nach dem 21. August die Türen des Erzgebirgsbads in Thalheim wieder schließt.

Informationen zum Kunstfestival "Begehungen" 2022 11. bis 21. August 2022

Erzgebirgsbad Thalheim, Stadtbadstraße 14, 09380 Thalheim



Öffnungszeiten:

vom 12. bis 14. August und 19. bis 21. August von 10 bis 20 Uhr

vom 15. bis 18. August nur mit bestätigter Voranmaldung innerhalb von Führungen



Der Eintritt ist frei.