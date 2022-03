Innovationen aus Chemnitz

Das ist Bestandteil des "Makers, Business und Arts"- Programms. Dessen Ziel ist laut Projektleiterin Josephine Hage, die klassische Wirtschaft mit der Kreativwirtschaft und der sogenannten Makersszene zusammenzubringen. "Das 'Makers, Business und Arts'-Programm soll wirklich Denkweisen verändern", erklärt Hage. "Wir wollen neue Perspektiven erschließen, wie man in Unternehmen an Kooperationen rangeht, wie man Fachkräfte gewinnt, wie Innovationen entstehen. In vielen Unternehmen entstehen Innovationen noch immer sehr so im eigenen Kämmerlein. Wir wollen aber erreichen, dass Unternehmen mit mehr Partnern zusammenarbeiten, um neue Prozesse zu entwickeln und auch Produkte auf den Weg zu bringen, die vielleicht sogar den internationalen Markt erreichen können."

Mittelsachsen und Erzgebirge schließen sich an

Doch nicht nur Chemnitz hat viel vor. Die ganze Region steht in den Startlöchern. Von einst 24 Kommunen, die sich an dem Projekt Kulturhauptstadt beteiligen wollten, ist die Zahl inzwischen auf 36 gestiegen. Sie alle liegen am "Purple Path", einem Kunst- und Wanderpfad. Bis 2025 sollen regionale und internationale Künstler diesen Weg mit ihren Werken schmücken.