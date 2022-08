Das Chemnitzer Kunstfestival "Begehungen" zieht erstmals vor die Tore der Stadt. Die Idee mit dem Festival die Stadt zu verlassen, entstand im Bewerbungsprozess für die Kulturhauptstadt. "Wir haben dann alle Kommunen der Kulturregion angeschrieben und um Vorschläge für passende, leerstehende Gebäude gebeten", erzählt Festivalsprecher Lars Neuenfeld. Es seien viele Vorschläge gekommen, aber das Erzgebirgsbad in Thalheim habe herausgeragt.

Dass sein Vorschlag etwas Besonderes war, war Thalheims Bürgermeister Nico Dittmann nicht bewusst. "Wir wollten einfach Gebäude vorschlagen, um zu zeigen, dass Thalheim bei der Kulturhauptstadt mitmachen möchte", sagt er. "Erst beim begeisterten Besuch des Festivalteams wurde mir klar, dass es große Bedeutung für die Stadt Thalheim haben könnte." Das Bad wurde 2014 aufgrund finanzieller Schieflage geschlossen und sorgt seitdem für viele Diskussionen in der Stadt.

Nico Dittmann, Bürgermeister von Thalheim, freut sich, dass das Erzgebirgsbad für die "Begehungen" aus seinem Dornröschenschlaf geweckt wird. Bildrechte: MDR/Anett Linke

Beteiligung der Thalheimer wird groß geschrieben

Das Festivalteam ist sich der besonderen Geschichte des Ortes bewusst. "Uns ist natürlich bewusst, dass die Leute hier reintreten werden und ihrem Schmerz und ihrem berechtigten Ärger über das geschlossene Bad Luft machen werden", sagt Neuenfeld. Deswegen seien Ideen entwickelt worden, um die Leute vor Ort mitzunehmen. Ob beim Kennenlern-Grillen, einer gemeinsamen Aufräumaktion oder durch Aufrufe Geschichten oder Badeutensilien beizusteuern - das Festivalteam hat den Kontakt zu den Einwohnerinnen und Einwohnern intensiv gesucht.

"Es lief besser als gedacht", erzählt Rebecca Dathe aus dem Organisationsteam. "Viele Thalheimer sind interessiert und neugierig auf das Festival." Berührungspunkte mit zeitgenössischer Kunst hätten die meisten allerdings bislang wenig. "Wir haben auch versucht da die Angst zu nehmen", sagt Dathe. "Es ist normal, dass man nicht alle Kunstwerke gut findet."

Wir können mit dem Festival auch dem kritischen Erzgebirger die Möglichkeit geben, zeitgenössische Kunst kennenzulernen. Nico Dittmann Bürgermeister von Thalheim

Marta Sala und Cheong Kin Man haben Geldscheine inspiriert von der Thalheimer Geschichte gestaltet. Bildrechte: MDR/Anett Linke

Künstler haben sich von Thalheim und seiner Geschichte inspirieren lassen

Auch die Künstler haben sich von Thalheim, seiner Geschichte und den Menschen vor Ort inspirieren lassen. Die Künstler Marta Sala aus Polen und Cheong Kin Man aus Macau haben eigene Geldscheine gestaltet. 240.000 von ihnen sollen ihn einem kleinen Pool landen, in dem die Besucherinnen und Besucher dann im wahrsten Sinne des Wortes im Geld schwimmen können. Zehn Tage haben sie in Thalheim verbracht und sich vom Erzgebirgsbad, der Natur und der industriellen Geschichte Anregungen für die Motive ihrer Geldscheine geholt. "Es sind sehr nette Leute hier", erzählen die beiden. "Wir haben noch nie so viele Fremde auf der Straße gegrüßt."

Heimlich belauschte Umkleidegespräche im Schwimmbad

Die Künstlerin Sevda Güler aus Berlin hat sich dem Schwimmbad von einer speziellen Seite genähert: unfreiwillig belauschte Gespräche in Umkleidekabinen. Es gehe thematisch von "Der Bikini hat auch schon mal besser gepasst" über "Haben wir alles eingepackt?" bis hin zum Abchecken, wer sich alles im Schwimmbad befindet und sich für eine Liebesbeziehung eignet. "In Umkleidekabinen vermischt sich oft privat und öffentlich und vielen ist nicht bewusst, wer alles mithört", sagt Güler.

Sevda Güler hat Gespräche aufgenommen, wie man sie in Umkleidekabinen belauschen könnte. Die Aufnahmen sollten dabei nicht perfekt, sondern vor allem authentisch werden. Bildrechte: MDR/Anett Linke

Eigentlich sollten alle Dialoge, die dann als Audioperformance in den Umkleidekabinen gezeigt werden, von Thalheimern eingesprochen werden. "Das hat aber leider nicht so gut geklappt", erzählt die Künstlerin. "Ich habe viele nette Gespräche geführt, aber wenn es dann hieß 'Machen Sie eine Aufnahme mit?' oder ich das Rechteformular rausholen musste, wollten viele nicht mitmachen." Trotzdem seien zwei Thalheimerinnen und Thalheimer in den Aufnahmen in den Umkleidekabinen zu hören.

Die Künstlerin Anna Kramer ist gespannt, welche Assoziationen ihr Kunstwerk bei den Besuchern auslösen wird. "Es gibt nicht die eine Botschaft, die die Leute verstehen sollen", sagt sie. Bildrechte: MDR/Anett Linke

