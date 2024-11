Bildrechte: Angermuseum Erfurt

Empfehlungen Die besten Ausstellungen in Thüringen: Kunst, Fotografie und Geschichte

15. November 2024, 16:10 Uhr

Sie wollen eine interessante Ausstellung in Thüringen besuchen? In Erfurt zeigt das Stadtmuseum berührende Fotografien aus Israel, die die Tragweite des Hamas-Terrorangriffs vom 7. Oktober 2023 vor Augen führen. Im Angermuseum der Stadt werden derzeit die Gemälde des Erfurter Malers Friedrich Nerly ausgestellt. In Gera wird die Avantgarde-Fotografin Aenne Biermann gewürdigt. Und in Gotha beleuchtet die Schau "S.O.S. Grünes Herz", wie der Mensch die Natur auch in Thüringen verändert. Diese und weitere Tipps finden Sie in unserer Übersicht, inklusive Informationen zu Adressen und Öffnungszeiten.